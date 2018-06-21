Под Муромом сгорела пилорама 

Накануне во Владимирской области вновь произошла череда крупных пожаров. Примерно в полдень в Коврове на улице Волгодонской местные жители сообщили о возгорании. Загорелась хозяйственная постройка. На тушение пожара выехало три бригады спасателей. Открытое горение удалось ликвидировать спустя 10 минут, ещё час понадобился на полную ликвидацию пожара. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 50 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет.
В ночь на 21 июня крупный пожар случился на пилораме в округе Муром. О происшествии на улице Владимирское шоссе сообщили местные жители. На место выехали три бригады спасателей. Полностью пожар удалось ликвидировать за полтора часа. Общая площадь, уничтоженная огнём, составила более 100 квадратных метров. В настоящий момент эксперты выясняют причины возгорания. Пострадавших нет.