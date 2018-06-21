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Шторм в Омске: поваленные деревья и перекрытые дороги
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Шторм в Омске: поваленные деревья и перекрытые дороги 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Омичи в соцсетях делятся фотографиями последствий урагана, обрушившегося на город. Как и предупреждали синоптики, в конце рабочего дня 21 июня Омск накрыл ураганный ветер и ливень. Первые последствия не заставили себя ждать. На окраине Омска на проезжую часть упало дерево, из-за этого перекрытой оказалась одна из полос. Но и во встречном направлении проехать можно только легковушкам.
Заваленными деревьями оказались не только городские магистрали, но и дворы домов. Массивные ветки деревьев оборвали провода и завалили автомобили, стоявшие во дворах.
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