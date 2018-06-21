В Япони рухнула башня замка в Кумамото, поврежденная землетрясением

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости . «Барабанная башня» поврежденного два года назад землетрясением старинного замка в Кумамото на западе Японии рухнула, предположительно, от дождя, размывшего зазоры между камнями крепостной стены, сообщают в четверг японские СМИ.

Данных о пострадавших не поступало.

Башня, с которой боем в барабан подавались сигналы тревоги и точного времени, оставалась в накренившемся состоянии после землетрясения на острове Кюсю в апреле 2016 года.

Местные газеты сообщают, что в городе Кумамото за сутки выпало 193 миллиметра осадков, что и стало причиной разрушения. Башню как раз собирались восстановить, но не успели. В последний раз ее реставрировали в 2003 году.

Во время землетрясения в Кумамото, магнитуда которого достигла 7,3 по шкале Рихтера, погибли 225 человек. Среди пострадавших памятников культуры оказался замок Кумамото начала XVII столетия. В нем обвалились частично каменные кладки и черепица. Всего на острове Кюсю пострадали 350 объектов культурного наследия Японии.