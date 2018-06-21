На Петербург надвигается шторм

МЧС Северо-запада делает штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют дождь. В Москве — наоборот. Сухо и аномальная жара за тридцать. Спасатели рекомендуют не находиться на открытом солнце слишком долго.

Погода удивляет и в других регионах России . В Башкирии из-за урагана без света остались десятки населённых пунктов. В Омске сильный ветер сорвал крыши жилых домов, снёс временные постройки.

До Омска ураган бушевал в Кировской, Костромской и Ульяновской областях. Там сегодня устраняют последствия разгула стихии, которая обесточила двести посёлков, повалила деревья, сорвала крыши.