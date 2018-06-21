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На Петербург надвигается шторм
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На Петербург надвигается шторм 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
МЧС Северо-запада делает штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют дождь. В Москве — наоборот. Сухо и аномальная жара за тридцать. Спасатели рекомендуют не находиться на открытом солнце слишком долго.
Погода удивляет и в других регионах России. В Башкирии из-за урагана без света остались десятки населённых пунктов. В Омске сильный ветер сорвал крыши жилых домов, снёс временные постройки.
До Омска ураган бушевал в Кировской, Костромской и Ульяновской областях. Там сегодня устраняют последствия разгула стихии, которая обесточила двести посёлков, повалила деревья, сорвала крыши.
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