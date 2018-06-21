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МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за жары
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МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за жары 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В МЧС предупредили жителей столицы о сильной жаре. Об этом сообщается на официальной странице в твиттере ведомства.
Отмечается, что экстренное предупреждение появилось в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в регионе 22 и 23 июня.
"По информации Росгидромет 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой +30°С и выше", — говорится в заявлении МЧС.
Ранее сообщалось, по данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха 21 июня составит от +24 до +26°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
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