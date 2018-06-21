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В сгоревшем в центре Ростова доме убрали часть крыши и дали свет в квартиры
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В сгоревшем в центре Ростова доме убрали часть крыши и дали свет в квартиры 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
По предварительным данным, пожар начался из-за того, что ребенок поджег диван
Сегодня, 21 июня, в многоквартирном доме на 1 Линии, 60, во всех квартирах восстановили газоснабжение, дали воду и восстановили электричество. Также специалисты убрали част кровли, которая могла обрушиться в любой момент.
— В пункте временного размещения, расположенного в школе на Листопадова, зарегистрировано 43 жильца, но ночевали 17 человек. В ПВР для пострадавших от пожара ест все необходимое: горячее питание, место для сна, душ, туалет, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Комиссия Пролетарского района продолжает подсчитывать ущерб, нанесенный жильцам. На сегодняшний день уже обследовано 69 квартир.
Пожар на 1-ой Линии, 60, произошел 19 июня. Огнем было охвачено 400 квадратных метров. По словам местных жителей, ЧП произошло из-за того, что семилетний мальчик поджег диван.
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