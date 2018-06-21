Около 1 тысячи километров рек в Подмосковье нуждаются в реабилитации

Порядка 1 километра рек в Подмосковье нуждаются в проведении природоохранных мероприятий, сообщил в четверг на заседании Мособлдумы министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

«Ежегодно мы проводим мониторинг малых рек. На сегодняшний день обследовано почти 3 тысячи километров рек, обследуется дно, берега на предмет мусора, загрязненности рек, по отдельным рекам — состояние воды. По результатам обследования, нуждаются в проведении природоохранных мероприятий около 1 тысячи километров рек», — сказал Коган.

Он добавил, что ежегодно Подмосковье получает федеральные субвенции в размере 14,5 миллионов рублей на расчистку русел рек. Также есть субсидии на реабилитацию реки Пехорки.