Три пожара произошло в Адыгее за сутки

«В поселке Родниковый в 01 час 08 минут 19 июня произошло возгорание тюкованного сена на площади 90 квадратных метров. В ауле Хакуринохабль в 09 часов 19 минут того же дня горел легковой автомобиль, площадь возгорания составила 24 квадратных метра. В поселке Первомайский Майкопского района — кровля времянки на площади 30 квадратных метров», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее

К счастью, погибших и травмированных нет. Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Цифры статистики гласят, что наибольшее количество пожаров по-прежнему происходит в жилом секторе.

Основными причинами пожаров по-прежнему остаются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.