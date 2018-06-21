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Три пожара произошло в Адыгее за сутки
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Три пожара произошло в Адыгее за сутки 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
«В поселке Родниковый в 01 час 08 минут 19 июня произошло возгорание тюкованного сена на площади 90 квадратных метров. В ауле Хакуринохабль в 09 часов 19 минут того же дня горел легковой автомобиль, площадь возгорания составила 24 квадратных метра. В поселке Первомайский Майкопского района — кровля времянки на площади 30 квадратных метров», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
К счастью, погибших и травмированных нет. Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Цифры статистики гласят, что наибольшее количество пожаров по-прежнему происходит в жилом секторе.
Основными причинами пожаров по-прежнему остаются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.
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