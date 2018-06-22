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В Хабаровском крае дерево упало на шедшую по реке лодку с четырьмя рыбаками
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В Хабаровском крае дерево упало на шедшую по реке лодку с четырьмя рыбаками 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Дерево упало на шедшую по реке Урми в Хабаровском крае лодку с четырьмя рыбаками, два человека спаслись, третьего нашли живым спасатели, поиски четвертого продолжаются, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.
Как отмечает МЧС, четверо рыбаков шли на моторной лодке вверх по течению. С берега на лодку упало дерево, в результате чего лодка стала тонуть. Самостоятельно на берег удалось выбраться двум людям, остальных сильным течением унесло вниз по реке. Один из них успел ухватиться за бревно, второй остался в лодке.
Отмечается, что на поиски были отправлены вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, наземные группы и группы на лодках.
"Один из пропавших мужчин найден на берегу реки Урми. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. На лодке в сопровождении спасателей доставлен в село Томское. Поиски второго пропавшего продолжаются", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе авиаразведки были найдены обломки лодки, спасатели не смогли к ним подобраться из-за сильного течения. С воздуха были осмотрены устье и русло реки Урми и береговая черта в районе села Томское и ниже по течению. Пропавший мужчина пока не обнаружен.
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