МЧС усовершенствует систему смс-уведомлений

МЧС вместе с Минкомсвязи и сотовыми операторами готовит подзаконные акты в постановления правительства, которые четко регламентируют критерии этой экстренной информации. Мы перейдем от количества к качеству», — сообщил Гаршин вчера на пресс-конференции в ТАСС

Впервые спасатели вплотную задумались об электронном информировании через сотовые телефоны после ЧС в московском метро, когда буквально у них под носом случилась авария на станции «Славянский бульвар», где как раз и выходят все сотрудники МЧС на работу.

Тогда испуганные пассажиры подземки оказались в полном неведении, что им делать, куда идти, и не знали, обесточены ли пути. После аварии были представлены в Госдуму предложения по введению обязательной системы информирования. Но закон так и пролежал в профильных комитетах до тех пор, пока в мае прошлого года ураган в Москве не унес жизни 18 человек.

После этого СМС-информирование было налажено. Однако иногда наблюдалась другая крайность — СМС время от времени стали приходить слишком часто и даже по самым мелким поводам и прогнозам, опасения по которым зачастую не оправдывались. Стало ясно, что система нуждается в доработке. Эта задача и была поручена департаменту гражданской защиты МЧС России.

В результате доработок удастся не только оперативнее информировать население о ЧС, но и снабжать такие сообщения более подробной информацией. Причем это будет касаться не только СМС-оповещений, но и сообщений по телевидению, радио и в интернете.

Прежде всего, предстоит совместно с сотовыми операторами регламентировать критерии отбора экстренной информации при оповещении. При этом общее количество СМС-рассылок будет меньше и населению не нужно будет беспокоиться по пустякам. Ведь, получив тревожные сигналы, люди меняют планы и график, а если прогноз не оправдывается, это зачастую вызывает раздражение. При таком раскладе существует риск, что в следующий раз, когда ситуация будет действительно опасной, люди не поверят предупреждениям. Зафиксированы даже случаи, когда люди пытаются блокировать систему информирования, полагая, что им присылают спам. Поэтому необходима подстраховка через другие виды оповещений.

По словам Гаршина, в прошлом году в электронных и печатных СМИ, на телевидении и радио вышло более 1,7 млн оповещений о произошедших ЧС и принимаемых мерах, а также сообщений обучающего характера в случае возникновения экстренных ситуаций. Сейчас оператору связи требуется 20 минут для того, чтобы разослать СМС.

В целом за год рассылается около миллиарда сообщений о ЧС и неблагоприятных условиях. Только за второе полугодие 2017 года один из четырех крупнейших сотовых операторов отправил 174 млн СМС, информирующих об экстренных ситуациях. Получается, что технические возможности в стране есть.