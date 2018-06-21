В Кировской области ветром сдуло дом

Кировской области вчера прошли грозы, сопровождавшиеся сильным ветром. Из-за непогоды без света остались почти 150 населенных пунктов. Жители нескольких районов и города Кирова в соцсетях жаловались на поваленные сильным ветром деревья, которые повредили автомобили. Курьезный случай произошел в Лебяжском районе: там порыв ветра повалил на бок недостроенный каркасный дом.

Энергетики сообщили, что восстановили электроснабжение после гроз и шквалистого ветра еще ночью. А кировские коммунальщики до сих пор устраняют последствия непогоды. В мэрии пообещали, что специалисты очистят город от сломанных веток, а также проверят деревья на устойчивость к ураганам. Некоторые кировчане — особенно те, чьи машины пострадали — возмущены, что этого не было сделано раньше.

Впрочем, большинство горожан винит в случившемся автовладельцев. «Нечего машины рядом с деревьями ставить, — категорично заявляют пользователи соцсетей. — Наша погода непредсказуема. Не первый раз ливень и ураган прошёл. МЧС всем смс-ки с предупреждениями разослало. Теперь не жалуйтесь».

Фото: vk.com/zlo43 (Александра Мамаева), vk.com/meteokirov (Дмитрий Гурьев)