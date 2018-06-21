Россиян могут лишить компенсаций на незастрахованное жилье, потерянное в ЧС

Минфин подготовил поправки ко второму чтению соответствующего закона, пишут "Ведомости" . В них, в частности, говорится, что «пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, оставившее человека без собственного жилья, может лишить гражданина еще и права на бесплатную компенсацию утраченного, если оно не было застраховано». В случае стихийных бедствий на новое жилье смогут рассчитывать только малоимущие граждане, но жилье они получат без права собственности. Законодатели ищут способ обязать граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций с 2015 года, напоминает издание. При этом в РФ застраховано не более 5% жилья — это один из самых низких показателей в мире.