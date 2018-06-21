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Минтранс РФ: Проблемы с вводом новых ВПП во Внуково и Шереметьево могут быть решены до конца года
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Минтранс РФ: Проблемы с вводом новых ВПП во Внуково и Шереметьево могут быть решены до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Проблема ввода новых взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах Внуково и Шереметьево может быть решена к ноябрю-декабрю. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
«Вопрос не простой, мы работаем над тем, чтобы задача по вводу новых взлетно-посадочных полос во Внуково и Шереметьево была разрешена к ноябрю-декабрю», — сказал Е. Дитрих.
Министр отметил, что на указанных участках непростая ситуация с оформлением земельных участков. «Есть ряд проблем, которые мы сейчас решаем», — заключил Е. Дитрих.
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