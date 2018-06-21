Ещё
134 жителя Башкирии погибли в пожарах в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Донецкую область возглавит чекист
Донецкую область возглавит чекист

134 жителя Башкирии погибли в пожарах в этом году 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
134 жителя Башкирии погибли в пожарах с начала 2018 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным министерства на 20 июня этого года, в республике произошло 1723 пожаров, в них погибли 134 человека и получили различные травмы 119.
«В городах наблюдается снижение пожаров, а в сельской местности — рост, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по РБ, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуард Идрисов. — Самая «популярная» причина возгораний: неосторожное обращение с огнём, в том числе и из-за курения, — 579 случаев (погибли 28, травмированы 36 жителей). 23 случая произошли из-за игры детей с огнём. Другие две основные причины: нарушения в устройстве и эксплуатации электрооборудования (419) и нарушения эксплуатации печей (352). По этим причинам в огне погибли 15 жителей республики».
По словам Идрисова, большинство случаев гибели людей — 106 — произошло в жилых домах. 9 погибли при пожаре в надворных постройках.
Одной из профилактических мер по Указу главы республики третий год является снабжение жилых домов автоматическими пожарными извещателями. Так, в этом году в домах, где живут семьи с детьми, запланировано установить более 15 тысяч извещателей. Они действительно предупреждают гибель жильцов при возгораниях. Так, крайний случай произошёл 2 июня в деревне Раевка Мишкинского района, когда сработавшая сигнализация от извещателя в доме помогла спасти инвалида.
АиФ-Уфа: последние новости
В Башкирии шквалистый ветер сорвал крыши с домов и больницы В Уфе из-за возгорания в бизнес-центре эвакуировали людей Пьяный житель Башкирии до смерти избил знакомого пенсионера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безработных отправят на досрочную пенсию334
Кикабидзе оправдался за слова про СССР80
Пока вы спали: Кикабидзе обвинили в неблагодарности90
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших221
Раскрыты причины гибели российского ведущего в Колумбии29
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:30
Названы причины «бензинового кризиса»
Экономика
00:59
Пока вы спали: Кикабидзе обвинили в неблагодарности
Общество
01:00
Миру грозит дефицит нефти
Экономика
02:40
Москвичам пообещали жару в четверг
Погода Новости Москвы
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение