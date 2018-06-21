134 жителя Башкирии погибли в пожарах в этом году

134 жителя Башкирии погибли в пожарах с начала 2018 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

По данным министерства на 20 июня этого года, в республике произошло 1723 пожаров, в них погибли 134 человека и получили различные травмы 119.

«В городах наблюдается снижение пожаров, а в сельской местности — рост, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по РБ, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуард Идрисов. — Самая «популярная» причина возгораний: неосторожное обращение с огнём, в том числе и из-за курения, — 579 случаев (погибли 28, травмированы 36 жителей). 23 случая произошли из-за игры детей с огнём. Другие две основные причины: нарушения в устройстве и эксплуатации электрооборудования (419) и нарушения эксплуатации печей (352). По этим причинам в огне погибли 15 жителей республики».

По словам Идрисова, большинство случаев гибели людей — 106 — произошло в жилых домах. 9 погибли при пожаре в надворных постройках.

Одной из профилактических мер по Указу главы республики третий год является снабжение жилых домов автоматическими пожарными извещателями. Так, в этом году в домах, где живут семьи с детьми, запланировано установить более 15 тысяч извещателей. Они действительно предупреждают гибель жильцов при возгораниях. Так, крайний случай произошёл 2 июня в деревне Раевка Мишкинского района, когда сработавшая сигнализация от извещателя в доме помогла спасти инвалида.