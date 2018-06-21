В ростовской высотке ночью выгорела квартира 

В ночь на четверг, 21 июня, в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону на улице Орбитальной загорелась квартира девятиэтажки. Об этом сообщает 161.ру со ссылкой на данные пресс-службы МЧС России по региону. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного диспетчера в 2 часа ночи. Сначала загорелся балкон, после чего пламя охватило и жилое помещение. На борьбу с пожаром приехали 35 человек личного состава МЧС. Площадь возгорания достигла 25 кв м. При этом пожар ликвидировали в течение четверти часа после поступления звонка. Пострадавших в результате происшествия нет.