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На АЗС в Киевской области прогремел взрыв
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На АЗС в Киевской области прогремел взрыв 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел на АЗС в Киевской области, никто не пострадал — Госслужба Украины по ЧС  РИА Новости / Динамика дня
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