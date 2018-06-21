Ещё
Поваленные деревья и столбы: стихия не отпускает Нижний Новгород
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поваленные деревья и столбы: стихия не отпускает Нижний Новгород 

В городе N 56 минут назад
Фото: В городе N
Сильный ветер с дождем продолжает атаковать Нижний Новгород. Стихия вновь повалила деревья и столбы, а также снесла шатер на одной из улиц. Фотографиями пользователи поделились в социальной сети.
Как сообщают очевидцы, на улице Героев Космоса дерево и столб рухнули на место, где обычно паркуются автомобили. К счастью, обошлось без жертв. А вот на улице Васильева дерево упало на машину, однако подробности произошедшего не сообщаются.
Также стихия прошлась по улице Колхозной, где повалила несколько деревьев. Пострадала и улица Тонкинская: снова рухнуло дерево. Аналогичная ситуация и в автозаводском парке: там упал дуб.
Напомним, восстановление Нижегородского кремля после урагана продлится до конца 2018 года.
Фото: vk.com
В городе N: последние новости
Ливни, ветер и град: в Нижнем Новгороде объявлено экстренное предупреждение В России планируют отменить балльную пенсионную систему Минимальная цена на водку в России может снова вырасти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших280
Безработных отправят на досрочную пенсию77
Раскрыты причины гибели российского ведущего в Колумбии34
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе2679
Россиянам пообещали дополнительные выходные116
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
00:59
Пока вы спали: Кикабидзе обвинили в неблагодарности
Общество
01:00
Миру грозит дефицит нефти
Экономика
02:40
Москвичам пообещали жару в четверг
Погода Новости Москвы
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение