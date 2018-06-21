Поваленные деревья и столбы: стихия не отпускает Нижний Новгород 

Сильный ветер с дождем продолжает атаковать Нижний Новгород. Стихия вновь повалила деревья и столбы, а также снесла шатер на одной из улиц. Фотографиями пользователи поделились в социальной сети.
Как сообщают очевидцы, на улице Героев Космоса дерево и столб рухнули на место, где обычно паркуются автомобили. К счастью, обошлось без жертв. А вот на улице Васильева дерево упало на машину, однако подробности произошедшего не сообщаются.
Также стихия прошлась по улице Колхозной, где повалила несколько деревьев. Пострадала и улица Тонкинская: снова рухнуло дерево. Аналогичная ситуация и в автозаводском парке: там упал дуб.
Напомним, восстановление Нижегородского кремля после урагана продлится до конца 2018 года.
Фото: vk.com