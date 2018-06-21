Спасатели Ялты ночью достали из горной реки сорвавшегося туриста

Происшествие случилось ночью в четверг, 21 июня. По неизвестным пока причинам человек упал в реку Водопадная в районе улицы Гоголя Ялты. Так как самостоятельно пострадавший выбраться не мог, очевидцы немедленно вызвали сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Используя альпинистское снаряжение, спасатели вытащили туриста из реки и передали его медикам скорой помощи.