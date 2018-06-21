Спасатели Ялты ночью достали из горной реки сорвавшегося туриста 

В Ялте ночью турист упал в реку и самостоятельно выбраться не смог. На место происшествия немедленно были вызваны спасатели. Об этом РИА «Новости Крым» сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.
Происшествие случилось ночью в четверг, 21 июня. По неизвестным пока причинам человек упал в реку Водопадная в районе улицы Гоголя Ялты. Так как самостоятельно пострадавший выбраться не мог, очевидцы немедленно вызвали сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Используя альпинистское снаряжение, спасатели вытащили туриста из реки и передали его медикам скорой помощи.