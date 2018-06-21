Ураган в Поволжье обесточил дома и повалил деревья

Более двенадцати тысяч человек остаются без света в Поволжье. Мощный ураган с ливнями, грозами и даже градом пронесся по нескольким областям, сообщает «МИР 24».

Шквалистый ветер сносил все на своем пути. Срывал крыши, валил деревья. Сложнее всего пришлось пермским строителям, которых стихия застала на высоте. Подвесную люльку с рабочими качало из стороны в сторону, ударяя о фасад здания. К счастью, никто не пострадал. Последствия непогоды сейчас устраняют.

«Общая численность группировки, привлеченной к ликвидации последствий прохождения грозового фронта, составляет: от территориальной подсистемы РСЧС свыше 1300 человек, и около пятисот единиц техники, в том числе от МЧС России 280 человек и около ста единиц техники», — рассказала начальник пресс-службы ЦРЦ МЧС России Светлана Тайшманова

К настоящему времени ураган смещается на восток, и угроза нависает над регионами Приволжского округа. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Омской области возможен град.

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