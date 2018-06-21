Ещё
Ураган в Поволжье обесточил дома и повалил деревья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ураган в Поволжье обесточил дома и повалил деревья 

Мир24 1 час назад
Более двенадцати тысяч человек остаются без света в Поволжье. Мощный ураган с ливнями, грозами и даже градом пронесся по нескольким областям, сообщает «МИР 24».
Шквалистый ветер сносил все на своем пути. Срывал крыши, валил деревья. Сложнее всего пришлось пермским строителям, которых стихия застала на высоте. Подвесную люльку с рабочими качало из стороны в сторону, ударяя о фасад здания. К счастью, никто не пострадал. Последствия непогоды сейчас устраняют.
«Общая численность группировки, привлеченной к ликвидации последствий прохождения грозового фронта, составляет: от территориальной подсистемы РСЧС свыше 1300 человек, и около пятисот единиц техники, в том числе от МЧС России 280 человек и около ста единиц техники», — рассказала начальник пресс-службы ЦРЦ МЧС России Светлана Тайшманова.
К настоящему времени ураган смещается на восток, и угроза нависает над регионами Приволжского округа. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Омской области возможен град.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
На востоке и юго-востоке Москвы вновь запахло сероводородом В Китае рухнул спасательный вертолет: есть жертвы Землетрясение в Японии: четверо погибших, более 350 пострадавших
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших280
Безработных отправят на досрочную пенсию77
Раскрыты причины гибели российского ведущего в Колумбии34
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе2679
Россиянам пообещали дополнительные выходные116
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
00:59
Пока вы спали: Кикабидзе обвинили в неблагодарности
Общество
01:00
Миру грозит дефицит нефти
Экономика
02:40
Москвичам пообещали жару в четверг
Погода Новости Москвы
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение