Ураган обрушился на несколько российских регионов

Ливень с градом в Перми настолько плотный, что из одной высотки, едва разглядишь соседнюю. Город, кроме осадков, накрыл и ураган. Причем, настолько стремительно, что рабочие в подвесной люльке не успели даже спуститься вниз. Ее раскачивает, как игрушечную и чудом обошлось без жертв. Затоплены улицы. Вода того и гляди зальет салон, передает "ТВ Центр"

Шторм накрыл Поволжье, центральные регионы России , южную Сибирь и Алтай . В городах, где скорость ветра достигала 26 метров в секунду, повалены стены летних кафе, рекламные щиты и заборы. В частом секторе ветер разметал мебель во дворах. Больше полусотни деревьев, вырванные с корнем, падали на дороги и тротуары. Многие населенные пункты остались без электричества.

В пострадавших районах, где это возможно, идут восстановительные работы. Более 100 бригад МЧС и коммунальщиков расчищают завалы. Причина погодных аномалий в Сибири и за Уралом, по мнению синоптиков, в резких колебаниях температуры и сильной жаре. Если еще пару дней назад воздух прогревался до плюс 34, то накануне столбики термометров упали на 10 градусов.

Такой июнь в этой части страны — редкость, и подобное случается не чаще, чем раз в 6-7 лет. Ненастье в регионе сохранится несколько дней. Окончательно сибирское лето вернется в климатическую норму примерно через неделю.