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СМИ: в Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 5
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СМИ: в Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 5 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 произошло в среду в Доминиканской Республике на территории юго-восточной провинции Монте-Плата.
Как сообщило агентство Prensa Latina, данных о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии не поступало.
По сведениям доминиканского Института сейсмологии Автономного университета Санто-Доминго, эпицентр землетрясения находился в 8,3 км к востоку от муниципии Сабана-Гранде-де-Бойя и залегал на глубине 85,4 км. Подземные толчки ощущались в разных районах страны, включая ее столицу Санто-Доминго.
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