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На одном из предприятий Приангарья произошла утечка химикатов
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На одном из предприятий Приангарья произошла утечка химикатов 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Минувшей ночью на бывшем предприятии «Усольехимпром», расположенного на окраине города Усолье-Сибирское произошла утечка неизвестного вещества. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. В ходе проверки выяснилось, что произошла разгерметизация железнодорожной цистерны с четыреххлористым кремнием и утечка химикатов. По предварительным данным ЧП произошло в результате проведения монтажных работ на территории промпредприятия. В ликвидации последствий происшествия задействовано более ста человек и пятьдесят единиц техники. К тому же неподалеку от предприятия находятся жилые дома, в связи с чем жителям сотрудники МЧС рекомендовали не выходить из дома и не открывать окна.
На данный момент утечка устранена. Поврежденную цистерна с химическим веществом при помощи тяжелой инженерной техники удалось поднять. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России Приангарья, отобранные пробы направлены в лабораторию областного центра для установления происхождения данной жидкости. Сейчас угрозы населенным пунктам и жителям города нет. На месте ЧП продолжает работать специальная комиссия для установления обстоятельств случившегося.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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