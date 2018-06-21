В Ботаническом саду Владивостока нашли обломки разбившегося советского самолёта 

На территории Ботанического сада во Владивостоке обнаружено место падение советского военного самолёта.
«Поисковики рядом с туристической тропой подняли несколько фрагментов разбившейся боевой машины. При падении самолет взорвался, разлетевшись на обломки размерами от 5 до 15 см в диаметре», — приводит Интерфакс слова командира поисковиков Ярослава Ливанского.
Он отметил, что самая большая сохранившаяся часть самолёта составляет 60 см в длину.
По данным поисковиков катастрофа произошла до 1969 года при ударе самолёта о сопку.
Тип самолёта и точная дата крушения выясняются.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что 22 июня в Хабаровске состоится военно-историческая реконструкция.