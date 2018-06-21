Во время грозы в Прикамье очевидцы наблюдали облако-воронку

Жители Лысьвы во время грозы увидели облако-воронку. По словам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, это мог быть смерч.

Как рассказали сотрудники ГИС-центра, самые сильные порывы ветра зафиксировали отмечены в Чернушке (20 м/с) и Чайковском (19 м/с). В Чайковском выпало 17 мм осадков. В Перми по данным метеостанции — 12 мм осадков, был шквал 16 м/с. Однако, судя по разрушениям, порывы ветра в центре Перми могли превышать 20 м/с. В центре города около 16.45 прошёл локальный шквал, который сопровождался сильным ливнем и местами выпадением мелкого града. Последний раз такой же по происхождению, но намного более сильный шквал был в Перми в 2015 году.

Ливневые дожди, грозы и шквалы были и в большинстве северных районов края. Например, в Гайнах выпало до 23 мм осадков, в Косе порывы ветра достигали 19 м/с.

В Лысьвенском районе очевидцами зафиксировано облако-воронки. Специалисты не исключают, что на самом деле это был смерч. Но это необходимо уточнять.

К 22 июня интенсивность дождей будет снижаться. В пятницу в Перми ожидается повышение температуры воздуха до +20…+23 градусов, кратковременные дожди и грозы. Наиболее интенсивные дожди могут пройти по восточным районам края. А вот 23 июня температура воздуха будут постепенно повышаться, осадки в Перми не ожидаются.