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МЧС распространило предупреждение для жителей Подмосковья
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МЧС распространило предупреждение для жителей Подмосковья 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 23 июня, МЧС России выпустило предупреждение для жителей Московской области. Спасатели сообщают гражданам, что в грядущее воскресенье в Подмосковье придут грозы и порывистый ветер, передает сайт argumenti.ru.
В ГУ МЧС России по Московской области уточнили, что следует подготовиться к кратковременным дождям и усилению порывов ветра до 18 метров в секунду.
Жителей и гостей Подмосковья призывают не выходить из дома без зонта, а также обходить стороной деревья и шаткие конструкции. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили в гаражах, чтобы транспортные средства не получили повреждений.
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