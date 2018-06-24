МЧС распространило предупреждение для жителей Подмосковья

В субботу, 23 июня, МЧС России выпустило предупреждение для жителей Московской области . Спасатели сообщают гражданам, что в грядущее воскресенье в Подмосковье придут грозы и порывистый ветер, передает сайт argumenti.ru.

В ГУ МЧС России по Московской области уточнили, что следует подготовиться к кратковременным дождям и усилению порывов ветра до 18 метров в секунду.

Жителей и гостей Подмосковья призывают не выходить из дома без зонта, а также обходить стороной деревья и шаткие конструкции. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили в гаражах, чтобы транспортные средства не получили повреждений.