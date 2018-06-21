В многоэтажном доме на Орбитальной сгорела квартира

Пожар в квартире на Орбитальной был виден из других домов

В Ростове, в ночь с 20 на 21 июня, в Ворошиловском районе донской столицы в девятиэтажном доме загорелась квартира.

Сообщение о ЧП на Орбитальной поступило пожарным в два часа ночи. Вначале в квартире загорелся балкон, а затем пламя перекинулось в жилое помещение.

Уже через пять минут на месте происшествия были сотрудники экстренной службы. В два часа 12 минут пожар локализовали, а еще через 10 минут ликвидировали.

—Было эвакуировано 35 человек. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области

В результате пожара никто не пострадал.

А 19 июня в донской столице случился пожар в многоквартирном доме на 1-ой Линии, 60. На то, чтобы справиться с огнем, у пожарных ушло почти пять часов.