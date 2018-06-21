Ещё
В многоэтажном доме на Орбитальной сгорела квартира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ад на Кутузовском: четверо погибших
Ад на Кутузовском: четверо погибших

В многоэтажном доме на Орбитальной сгорела квартира 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Пожар в квартире на Орбитальной был виден из других домов
В Ростове, в ночь с 20 на 21 июня, в Ворошиловском районе донской столицы в девятиэтажном доме загорелась квартира.
Сообщение о ЧП на Орбитальной поступило пожарным в два часа ночи. Вначале в квартире загорелся балкон, а затем пламя перекинулось в жилое помещение.
Уже через пять минут на месте происшествия были сотрудники экстренной службы. В два часа 12 минут пожар локализовали, а еще через 10 минут ликвидировали.
—Было эвакуировано 35 человек. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
В результате пожара никто не пострадал.
А 19 июня в донской столице случился пожар в многоквартирном доме на 1-ой Линии, 60. На то, чтобы справиться с огнем, у пожарных ушло почти пять часов.
161.ru: последние новости
Сгорел заживо: пенсионер из Ростовской области погиб в своем доме из-за пожара В Ростове погорельцам из дома на 1-й линии разрешили вернуться в квартиры Пожар за Театральной площадью: огонь становится сильнее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты причины гибели российского ведущего в Колумбии15
Россиянам пообещали дополнительные выходные77
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе2514
Кикабидзе предрек крах России1524
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами207
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
01:21
Ад на Кутузовском: четверо погибших
ДТП
01:00
Миру грозит дефицит нефти
Экономика
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение