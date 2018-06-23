Лесные пожары охватили более 3,8 тыс. га в Магаданской области

Более 1,4 тыс. человек тушат четыре природных пожара в Магаданской области, общая площадь, охваченная огнем, превышает 3,8 тыс. га. Об этом сообщает в субботу ГУ МЧС России по Магаданской области.

«На территории Магаданской области зарегистрировано четыре природных пожара», — говорится в сообщении.

Все пожары низовые и не угрожают населенным пунктам. Согласно сводке, самый крупный пожар площадью 2,7 тыс. га зарегистрирован в Северо-Эвенском городском округе в 81-м километре от поселка Гижига. Самый близкий — в девяти километрах от поселка Эльген в Ягоднинском городском округе.

Согласно сводке, все пожары возникли из-за грозы.