Пожар из-за короткого замыкания произошел в торговом центре в Твери

ТАСС , 21 июня. Пожар произошел в четверг утром в торговом центре в Твери , площадь возгорания составила 40 кв. м, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

"По прибытии первого пожарного отделения установлено, что пожар произошел в ТЦ «Славянка». В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка торговых павильонов на площади 40 кв. м. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки", — сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, пожар ликвидирован, в результате ЧП никто не пострадал. «К тушению было привлечено 51 человек и 12 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.