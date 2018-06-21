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Пожар из-за короткого замыкания произошел в торговом центре в Твери
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Пожар из-за короткого замыкания произошел в торговом центре в Твери 

ТАСС 27 минут назад
ТАСС, 21 июня. Пожар произошел в четверг утром в торговом центре в Твери, площадь возгорания составила 40 кв. м, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
"По прибытии первого пожарного отделения установлено, что пожар произошел в ТЦ «Славянка». В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка торговых павильонов на площади 40 кв. м. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки", — сказали в пресс-службе.
По данным МЧС, пожар ликвидирован, в результате ЧП никто не пострадал. «К тушению было привлечено 51 человек и 12 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.
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