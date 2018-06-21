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Начались выплаты жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в хабаровском поселке
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Начались выплаты жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в хабаровском поселке 

ТАСС 57 минут назад
ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Компенсации за повреждение имущества начали выплачивать жильцам пятиэтажки в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края, где произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в районной администрации.
Ночью 9 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного двухподъездного дома в поселке Октябрьский Ванинского района края произошел взрыв бытового газа. В результате погиб хозяин квартиры, еще один человек получил травмы. Специалисты признали дом пригодным для проживания, в здании начался ремонт. Практически все жильцы смогли вернуться в свои квартиры, за исключением нескольких семей, проживавших в наиболее пострадавших квартирах.
"Сегодня начались выплаты жильцам. В частности, выплата по ущербу имуществу — не более 100 тыс. на семью, а также единовременная материальная помощь — до 10 тыс. на человека. Выплаты предусмотрены и пострадавшему при взрыве газа — 200 тыс. рублей", — сказал представитель администрации, уточнив, что в район из краевого бюджета поступило 8 из 19 млн рублей, предусмотренных на выплаты и ремонтные работы в здании.
Всего выплаты получат порядка 50 человек.
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