Рейс Москва ‐ Томск вынужденно приземлился в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачево вынужденную посадку совершил пассажирский лайнер Boeing 737 800. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника Западно‐Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.

Самолет выполнял рейс из Москвы Томск . На его борту находились 149 пассажиров, в том числе 18 детей.

«По техническим причинам он приземлился в Толмачево в 03:10 по московскому времени», — уточнила Горбунова.

На данный момент неисправность удалось устранить. На рейс объявлена посадка. В ближайшее время самолет вылетит в пункт назначения.