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Рейс Москва ‐ Томск вынужденно приземлился в Новосибирске
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Рейс Москва ‐ Томск вынужденно приземлился в Новосибирске 

360tv.ru 1 час назад
В новосибирском аэропорту Толмачево вынужденную посадку совершил пассажирский лайнер Boeing 737 800. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника Западно‐Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.
Самолет выполнял рейс из Москвы в Томск. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе 18 детей.
«По техническим причинам он приземлился в Толмачево в 03:10 по московскому времени», — уточнила Горбунова.
На данный момент неисправность удалось устранить. На рейс объявлена посадка. В ближайшее время самолет вылетит в пункт назначения.
Накануне в Новосибирск вернулся борт авиакомпании «Глобус». В лобовое стекло самолета попала птица. Воздушное судно несколько часов летало над городом, чтобы выработать топливо.
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