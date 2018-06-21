В Алтайском крае за сутки произошло 8 лесных пожаров из-за грозы

Грозы спровоцировали в минувшие сутки восемь лесных пожаров в Алтайском крае . Как сообщает Минприроды, это самая распространенная причина возникновения пожара.

20 июня благодаря авиамониторингу были зафиксированы случаи в лесничествах Михайловского, Зонального, Волчихинского и Егорьевского районов. От огня пострадало 5,9 гектаров земли лесного фонда. На тушение было отправлено 48 человек, 18 спецмашин и 5 тракторов.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона произошло 30 пожаров из-за грозовых разрядов, 19 — по вине человека и 5 — из-за сельхопалов.

Напомним, в крае действует штормовое предупреждение из-за пожароопасности.

Справка:

Специалисты ведут мониторинг с наблюдательных вышек, вертолетов.