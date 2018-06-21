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В Алтайском крае за сутки произошло 8 лесных пожаров из-за грозы
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В Алтайском крае за сутки произошло 8 лесных пожаров из-за грозы 

АиФ — Алтай 44 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Грозы спровоцировали в минувшие сутки восемь лесных пожаров в Алтайском крае. Как сообщает Минприроды, это самая распространенная причина возникновения пожара.
20 июня благодаря авиамониторингу были зафиксированы случаи в лесничествах Михайловского, Зонального, Волчихинского и Егорьевского районов. От огня пострадало 5,9 гектаров земли лесного фонда. На тушение было отправлено 48 человек, 18 спецмашин и 5 тракторов.
Отметим, что с начала пожароопасного сезона произошло 30 пожаров из-за грозовых разрядов, 19 — по вине человека и 5 — из-за сельхопалов.
Напомним, в крае действует штормовое предупреждение из-за пожароопасности.
Справка:
Специалисты ведут мониторинг с наблюдательных вышек, вертолетов.
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