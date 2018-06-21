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МЧС: пик паводка на Чукотке пройден
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МЧС: пик паводка на Чукотке пройден 

ТАСС 49 минут назад
ТАСС, 21 июня. Значительное снижение уровня воды за последние сутки наблюдается на реках Чукотки. Как сообщил ТАСС начальник Управления МЧС Чукотского автономного округа (ЧАО) Руслан Назаров, пик паводка уже пройден, а к 25 июня ожидается спад воды ниже отметок опасных гидрологических явлений.
Ранее спасатели округа предупреждали о возможно самом сильном за 20 лет паводке. В шести селах, которые должны были попасть в зону подтопления, были сформированы запасы продуктов питания, топлива и медикаментов, созданы группы реагирования и подготовлена техника.
"За последние сутки по всем населенным пунктам вода опустилась на 25 см, еще несколько сантиметров и она уйдет ниже опасной отметки. Пик паводка уже пройден, сейчас люди возвращаются в свои дома, а сотрудники МЧС и местные власти помогают гражданам на местах. Там, где вода сошла, начинается уборка территории", — сказал Назаров.
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