МЧС: пик паводка на Чукотке пройден

ТАСС , 21 июня. Значительное снижение уровня воды за последние сутки наблюдается на реках Чукотки. Как сообщил ТАСС начальник Управления МЧС Чукотского автономного округа (ЧАО) Руслан Назаров, пик паводка уже пройден, а к 25 июня ожидается спад воды ниже отметок опасных гидрологических явлений.

Ранее спасатели округа предупреждали о возможно самом сильном за 20 лет паводке. В шести селах, которые должны были попасть в зону подтопления, были сформированы запасы продуктов питания, топлива и медикаментов, созданы группы реагирования и подготовлена техника.