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Пострадавшим от паводка в Якутии помогут бойцы студенческих отрядов
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Пострадавшим от паводка в Якутии помогут бойцы студенческих отрядов 

РИА Новости 21 июня 2018
ЯКУТСК, 21 июн — РИА Новости. Бойцы студенческих отрядов помогут пострадавшим от паводка в Якутии, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона.
"120 бойцов студенческих стройотрядов помогут пострадавшим от паводка жителям Таттинского улуса восстановить дома. В районе их ждут уже в июле, — сообщил глава района Михаил Соров.
На прошлой неделе врио главы республики Айсен Николаев посетил Таттинский улус и встретился с семьями, дома которых не подлежат восстановлению. Сейчас они занимаются сбором документов для получения федеральных жилищных сертификатов.
В результате весеннего паводка в зону подтопления попало 53 населенных пункта в 16 муниципальных образованиях, повреждены объекты дорожного хозяйства и энергетики, культуры, образования и спорта, сельского хозяйства и жилого фонда. Подтоплено 2 882 дворовых территорий, в которых проживают 9 008 человек, в том числе 2 769 детей, из них затоплено 1 401 жилых домов в 46 населенных пунктах, в которых проживают более 5 000 человек.
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