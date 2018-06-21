Список пропавших без вести на Суматре вырос до двухсот человек

Трагедия на одном из островов Малайского архипелага произошла в понедельник 18 июня. В тот вечер переполненное судно опрокинулось и затонуло вскоре после отплытия. На данный момент удалось спасти только 18 человек, еще троих нашли без признаков жизни. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

На следующий день после кораблекрушения местные власти сообщили о 80 пропавших пассажиров парома. Позже это число выросло до 192 человек. Сообщается, что спасательной операции мешают сложные погодные условия.

Ранее Пятый канал рассказывал об этом чрезвычайном происшествии: