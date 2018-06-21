СМИ: в Мумбаи самолет совершил экстренную посадку из-за отказа гидросистемы

МОСКВА , 21 июн — РИА Новости . Пассажирский самолет авиакомпании Air India, на борту которого находились 176 пассажиров, совершил экстренную посадку в городе Мумбаи из-за отказа гидросистемы, сообщает газета Financial Express со ссылкой на источник в аэропорту.

Инцидент произошел на борту самолета Airbus A321, следовавшего из города Ахмадабад Маскат через Мумбаи. «Чрезвычайная ситуация была объявлена в 20.15 (22.45 мск) на борту рейса AI 985, следующего из Ахмадабада, из-за отказа гидросистемы», — заявил изданию источник в аэропорту. По его словам, примерно через 15 минут после этого самолет совершил благополучную посадку в Мумбаи.

Как сообщил официальный представитель перевозчика, в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, пассажиры продолжат полет и направятся в место назначения на другом самолете.