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Туристка погибла во время сплава по реке Амгунь в Хабаровском крае
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Туристка погибла во время сплава по реке Амгунь в Хабаровском крае 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Одна туристка погибла после того, как катамаран перевернулся на реке Амгунь в Хабаровском крае во время сплава, еще пять человек эвакуированы с места происшествия на вертолете, сообщило в четверг ГУ МЧС России по региону.
"Группа из шести человек при сплаве на катамаране по реке Амгунь в 10 км выше от села Амгунь Солнечного района попала в залом, транспортное средство перевернулось. В результате происшествия пять человек смогли самостоятельно выбраться на косу, а одну девушку сильным течением затянуло под навалы бревен и зажало. Попытки ее вытащить из-под завалов оказались безуспешными", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером 19 июня, уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровского края.
Туристы — жители города Амурска и поселка Эльбан — выбрались на небольшой островок косы и связались со спасательными службами. 20 июня к ним на помощь прибыл вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.
Группа не была зарегистрирована в МЧС России. По словам туристов, они уже проходили этим маршрутом ранее и не предполагали, что уровень воды в реке начнет быстро расти, а течение станет таким стремительным. Этому способствовали прошедшие сильные дожди, которые принес в начале недели циклон из Амурской области.
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