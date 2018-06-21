Туристка погибла во время сплава по реке Амгунь в Хабаровском крае

"Группа из шести человек при сплаве на катамаране по реке Амгунь в 10 км выше от села Амгунь Солнечного района попала в залом, транспортное средство перевернулось. В результате происшествия пять человек смогли самостоятельно выбраться на косу, а одну девушку сильным течением затянуло под навалы бревен и зажало. Попытки ее вытащить из-под завалов оказались безуспешными", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 19 июня, уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровского края.

Туристы — жители города Амурска поселка Эльбан — выбрались на небольшой островок косы и связались со спасательными службами. 20 июня к ним на помощь прибыл вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.