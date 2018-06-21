Более 120 км дорог в Подмосковье отремонтировано благодаря голосованию на портале «Добродел»

Свыше 120 км дорог Подмосковья отремонтировано по результатам голосования на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы Подмосковья завершили ремонт на 51 участке региональных дорог общей протяженностью свыше 120 км, включенных в программу по результатам народного голосования на портале «Добродел». Всего до конца сентября по итогам голосования на портале «Добродел» будет отремонтировано 639 участков дорог общей протяженностью 860 км», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова

По его словам, дорожные службы региона продолжают масштабные работы по ремонту автодорог. В приоритете — ремонт участков, выбранных жителями в ходе голосования на портале «Добродел». На сегодняшний день наибольший объем ремонта участков по «Доброделу» выполнен в Подольске — там отремонтировано шесть участков, в Луховицах и Волоколамском районе — по пять участков, в Воскресенском, Орехово-Зуевском и Раменском районах — по четыре участка автодорог. Также продолжаются работы и на муниципальной улично-дорожной сети. «Всего в этом году запланирован ремонт свыше 3 тыс. участков автодорог протяженностью 3 тыс. км. Общий объем финансирования составил 19 млрд руб. Более 4 млрд руб. направлено на ремонт дорог, которые поддержали жители в ходе голосования на портале», — отметил И. Тресков.

В настоящее время продолжается ремонт 25 участков дорог общей протяженностью более 150 км. В Шатуре идет ремонт следующих автодорог: «Кривандино-Рошаль-Мишеронский» с 1,9 км по 6,9 км, «Левошево-Кобелево–Тархановская» с 0 км по 3,8 км, «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов-Подлесная-Радовицкий» с 2,1 км по 16,2 км. В Талдомском районе ведутся работы на участках «Дмитров-Талдом-Гуслево» с 0 км по 1,9 км и «Юдино-Стариково-Устье-Стрелка» с 0 км по 4,6 км. В Истре замена покрытия идет на автодорогах «Давыдовское-Котово» с 0 км по 2,5 км и «ММК-Духанино-Андреевское-Истра» с 4,5 км по 11 км, в Сергиево-Посадском районе — участков автодорог «Воронцово-Фролово» с 0 км по 5,1 км и «Рогачево-Семенково-Краснозаводск» с 0 км по 2,1 км, в Орехово-Зуевском районе — участков дорог «Ликино-Дулево-Шатура-Шатурторф» с 22,3 км по 37,6 км и «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» с 0 км по 2,6 км.

Также проводится ремонт участков региональных дорог: «Суворово-Волоколамск-Руза» с 32,3 км по 38,8 км в Волоколамском районе, «МБК-Мисиново-Ведерницы» с 0 км по 6 км в Дмитровском районе, «Васильевское-Серпухов» с 9,3 км по 10 км в Серпухове , «Хорлово-Новочеркасское» с 0 км по 7,6 км в Воскресенском районе, «Щурово-Пирочи-Городец» с 7,3 км по 12,8 км в Коломне , «Зарайск-Богатищево» с 14,9 км по 26,6 км в Зарайске , «Дединово-Сельниково» с 0 км по 10,1 км в Луховицах, «Боршово-Титеево-Невежино» с 0 км по 3,6 км в Серебряных Прудах, «Нара-Таширово-МБК» с 5,4 км по 23,1 км в Наро-Фоминском районе, «ММК-Михеево» с 0 км по 0,7 км в Домодедово

Уточняется, что сейчас ведутся работы по устройству покрытия с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на участке Носовихинского шоссе с 18 км по 19,6 км в Балашихе . Данный участок набрал 578 голосов на портале «Добродел» и вошел в десятку лидеров голосования по региональным дорогам Московской области.

На данный момент на портале «Добродел» осуществляется сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог уже на 2019 г. Сбор предложений продлится до 31 июля включительно. Оставить свои предложения можно на портале «Добродел» в разделе «Дороги».