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Один человек спасен при тушении пожара в квартире на юге Москвы
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Один человек спасен при тушении пожара в квартире на юге Москвы 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Один человек спасен сотрудниками МЧС при ликвидации пожара, произошедшего в квартире одного из жилых домов в столичном районе Чертаново Южное. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления (ГУ) МЧС России по городу.
«20 июня в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Подольских Курсантов, д. 18, корп. 1. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило возгорание личных вещей и мебели в квартире на площади 10 кв. м. При тушении пожара был спасен один человек, также с расположенных выше этажей по лестничному маршу в целях безопасности были выведены три человека. В настоящее время возгорание ликвидировано», — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
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