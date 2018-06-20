Один человек спасен при тушении пожара в квартире на юге Москвы

Один человек спасен сотрудниками МЧС при ликвидации пожара, произошедшего в квартире одного из жилых домов в столичном районе Чертаново Южное. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления (ГУ) МЧС России по городу. «20 июня в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Подольских Курсантов, д. 18, корп. 1. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило возгорание личных вещей и мебели в квартире на площади 10 кв. м. При тушении пожара был спасен один человек, также с расположенных выше этажей по лестничному маршу в целях безопасности были выведены три человека. В настоящее время возгорание ликвидировано», — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что информации о пострадавших в результате пожара не поступало.