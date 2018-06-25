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Врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей при взрыве газа в Заинске
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Врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей при взрыве газа в Заинске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана борются за жизнь девочки, пострадавшей при взрыве газа в жилом доме в Заинске, ещё пятеро пострадавших продолжают лечиться в больницах, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
По данным регионального ГУМЧС, в 17.15 мск 22 июня поступило сообщение о хлопке газа в трёхкомнатной квартире на пятом этаже в восьмом подъезде пятиэтажного жилого дома по улице Никифорова, 71 в Заинске. Обрушились кровля, фасад, частично перегородки и плиты перекрытия. Пострадали 10 человек, в том числе ребёнок. Восемь пострадавших были госпитализированы, двое из них скончались позже в больницах.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».
"Врачи ДРКБ борются за жизнь пострадавшей девочки. Её состояние крайне тяжелое, находится в реанимации. Выполняется весь необходимый спектр обследований, консультаций, в том числе с ведущими специалистами федеральных центров", — сказал собеседник агентства.
Пострадавший мужчина, также доставленный в Казань вертолетом сразу после ЧП, по информации представителя минздрава, находится в отделении ожоговой хирургии Республиканской клинической больницы. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное, мужчина в сознании.
По словам собеседника агентства, состояние четверых пострадавших, проходящих лечение в Заинской центральной районной больнице — среднее, ближе к удовлетворительному.
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