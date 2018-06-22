Возросло число пострадавших от взрыва газа в Татарстане

В результате взрыва газа в татарском Заинске пострадали госпитализированы восемь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» слова представителя оперативного штаба на месте ЧС.

"В больницы госпитализированы восемь человек, четверо из них, в том числе ребенок, извлеченная из-под завалов пострадавшая, в тяжелом состоянии", — сказала представитель штаба.

Она отметила, что остальные раненые находятся в состоянии средней тяжести.