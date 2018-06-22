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Возросло число пострадавших от взрыва газа в Татарстане
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Возросло число пострадавших от взрыва газа в Татарстане 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
В результате взрыва газа в татарском Заинске пострадали госпитализированы восемь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» слова представителя оперативного штаба на месте ЧС.
"В больницы госпитализированы восемь человек, четверо из них, в том числе ребенок, извлеченная из-под завалов пострадавшая, в тяжелом состоянии", — сказала представитель штаба.
Она отметила, что остальные раненые находятся в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в Татарстане пострадали четыре человека. Отмечалось, что в одной из квартир жилого дома произошел взрыв баллона с бытовым газам. Взрыво повредил четыре квартиры.
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