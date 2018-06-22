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В результате взрыва газа в Татарстане погиб человек
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В результате взрыва газа в Татарстане погиб человек 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Один из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане скончался в больнице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя минздрава республики.
Отмечается, что были госпитализированы восемь человек, еще двое обратились к врачам с ситуационным стрессом.
"С места происшествия были госпитализированы восемь человек, еще двое обратились за помощью с ситуационным стрессом. Один из пострадавших умер в больнице", — отметил представитель минздрава Татарстана.
Ранее сообщалось, что четверо из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане находятся в тяжелом состоянии. Взрыв повредил четыре квартиры.
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