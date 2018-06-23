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Пострадавшие при взрыве газа в Заинске получат материальную помощь
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Пострадавшие при взрыве газа в Заинске получат материальную помощь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
КАЗАНЬ, 23 июн — РИА Новости. Родственники погибшего в результате взрыва газа в Заинске получат 1 миллион рублей, пострадавшим будет оказана материальная помощь в зависимости от тяжести причиненного здоровью вреда, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, в 17.15 мск в пятницу в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что произошел хлопок газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Никифорова, 71, в Заинске. Пожарные по прибытию установили, что произошёл хлопок газового баллона в трехкомнатной квартире в восьмом подъезде. В результате произошло обрушение кровли и фасада. Пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Один из пострадавших скончался в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».
"Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики оказать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате взрыва газа, произошедшего 22 июня в жилом пятиэтажном доме в городе Заинск. Родственникам погибшего из бюджета Татарстана будет выделена сумма в размере 1 миллион рублей, пострадавшим — суммы в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью", — говорится в сообщении.
Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в городе Заинск, Татарстан. 22 июня 2018
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