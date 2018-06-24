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Один человек погиб в результате взрыва газа в Татарстане
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Один человек погиб в результате взрыва газа в Татарстане 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Один из погибших во время взрыва газа в жилом доме в Заинске (Татарстан) скончался на операционном столе, передает ФАН.
"С места происшествия госпитализированы 8 человек, в том числе тринадцатилетний ребенок. Все они доставлены в Заинскую ЦРБ. Один человек скончался в больнице. Двое потерпевших находятся в реанимации в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Пять пострадавших получили травмы средней степени тяжести, еще двое находятся в удовлетворительном состоянии. МЧС России выделил вертолет Ми-8, который доставит их в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы.
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