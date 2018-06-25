Число погибших в результате взрыва газа в Татарстане возросло до двух

Татарстане в больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжёлом состоянии после взрыва газа в жилом доме в городе Заинск

« (24 июня. — RT) в больнице скончалась женщина, находившаяся в крайне тяжёлом состоянии», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в больницах Казани находятся ещё двое пострадавших в результате этого ЧП.

22 июня вечером в одной из квартир жилого дома в Заинске произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали десять человек, один из которых позднее умер в больнице.