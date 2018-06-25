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Число погибших в результате взрыва газа в Татарстане возросло до двух
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Число погибших в результате взрыва газа в Татарстане возросло до двух 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Татарстане в больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжёлом состоянии после взрыва газа в жилом доме в городе Заинск.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
« (24 июня. — RT) в больнице скончалась женщина, находившаяся в крайне тяжёлом состоянии», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в больницах Казани находятся ещё двое пострадавших в результате этого ЧП.
22 июня вечером в одной из квартир жилого дома в Заинске произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали десять человек, один из которых позднее умер в больнице.
RT на русском: последние новости
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