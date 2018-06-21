В Иркутской области устранили последствия разлива токсичного вещества

В ночь на 21 июня в городе Усолье-Сибирском в результате монтажных работ произошла разгерметизация цистерны с неизвестным химическим веществом.

"Угрозы населенным пунктам и населению нет, распространения за пределы промышленной зоны предприятия не допущено. На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты утром 21 июня завершили работы по ликвидации последствий разлива объемом 25 кубических метров. Пробы жидкости направлены в лабораторию областного центра для установления происхождения химического вещества.

К ликвидации аварии привлекались 173 человека и 54 единицы техники.