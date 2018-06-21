В Иркутской области устранили последствия разлива токсичного вещества 

ИРКУТСК, 21 июн — РИА Новости. Разгерметизация железнодорожной цистерны на промплощадке в городе Усолье-Сибирское привела к разливу токсичного вещества, угрозы населению нет, последствия аварии устранены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
В ночь на 21 июня в городе Усолье-Сибирском в результате монтажных работ произошла разгерметизация цистерны с неизвестным химическим веществом.
"Угрозы населенным пунктам и населению нет, распространения за пределы промышленной зоны предприятия не допущено. На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты утром 21 июня завершили работы по ликвидации последствий разлива объемом 25 кубических метров. Пробы жидкости направлены в лабораторию областного центра для установления происхождения химического вещества.
К ликвидации аварии привлекались 173 человека и 54 единицы техники.