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Два лесных пожара на площади 83 га действуют в Югре
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Два лесных пожара на площади 83 га действуют в Югре 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Югра
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Лесные пожары на площади 83 га зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом в четверг сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
"За минувшие сутки в Югре зафиксировано три лесных пожара на территории Березовского и Юганского лесничеств. Общая площадь возгораний составляет 84 гектара, причиной возникновения огня в лесу во всех трех случаях стали сухие грозы. Одно возгорание, возникшее в Березовском районе, площадью 1 га потушили. Два пожара площадью 83 га на землях лесного фонда Юганского лесничества в Сургутском районе продолжают действовать", — говорится в сообщении.
По данным первого замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгения Платонова, лесные пожары территориально возникли вблизи поселка Угут, за пределами зоны контроля. «Они не представляют угрозы населенным пунктам, объектам экономики и энергетики, газовым и нефтетрубопроводам, — приводит департамент его слова.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 23 лесных пожара общей площадью 198,44 га. Для сравнения, в 2017 году на эту дату в лесах региона произошло 39 пожара площадью 98,82. В 2016 году — 166 природных возгораний. Площадь, пройденная огнем, составила 2242,76 га.
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