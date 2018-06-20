МЧС: в Костромской области объявлено штормовое предупреждение

Костромской области прогнозируют штормовой ветер, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас он уже бушует в Шарье , Галиче и Николо-Поломе.

Департамент региональной безопасности предупреждает, что порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Костромичей просят не выходить из дома, потому что во время шторма ветер может обрывать провода, сносить рекламные конструкции и деревья. Также увеличивается риск возникновения аварий.

При возникновении экстренных ситуаций костромичам нужно звонить по телефонам: 01,101 или 112.