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В пострадавших от непогоды районах Кировской области восстановили электроснабжение
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В пострадавших от непогоды районах Кировской области восстановили электроснабжение 

RT на русском 31 минуту назад
Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на Кировэнерго.
Из-за гроз и сильного ветра с порывами до 22 м/с без света остались 142 населённых пункта в Яранском, Советском, Шабалинском, Котельничском, Арбажском, Афанасьевском, Юрьянском районах.
Без электричества в течение нескольких часов находились около 5,8 тыс. потребителей. Последствия аварий были устранены в ночь на 21 июня.
В четверг объявлено метеопредупреждение, поэтому сотрудники Кировэнерго будут дежурить в режиме повышенной готовности.
В мае URA.RU сообщало, что на Урале 12 населённых пунктов остались без электроэнергии из-за непогоды.
RT на русском: последние новости
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