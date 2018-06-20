Ещё
Ураган превратил в качели строительную люльку с рабочими в Перми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ураган превратил в качели строительную люльку с рабочими в Перми 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Пермские строители чудом не пострадали во время обрушившегося на Пермь урагана — строительную люльку, в которой находились двое мужчин, порывами ветра раскачивало из стороны в сторону. Очевидец снял смертельно опасный аттракцион на видео.
Стихия разгулялась во второй половине дня 20 июня: под ударами ветра не устояли несколько десятков деревьев, рекламных щитов и крыш. Одной из стен лишилось кафе «Пиросмани», при этом пострадала посетительница — женщину госпитализировали с сотрясением мозга.
Несладко пришлось и строителям, которых ураган застиг во время высотных работ. Люлька, в которой находились мужчины, уподобилась качелям — ее носило из стороны в сторону, то и дело ударяя о фасад здания.
Как пояснил Properm.ru главный инженер жилого комплекса, предупреждение от МЧС поступило в 16:31, а ураган начался через минуту, так что рабочих не успели спустить на землю. По его словам, в результате инцидента строители не пострадали — они легли на пол и переждали разгул стихии.
Вести.Ru: последние новости
В Мексике более 2,2 тысячи человек прячутся от шторма "Бад" в убежищах В Кемеровской области горит шахта: эвакуированы 114 горняков В Китае разбился вертолет со спасателями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб российский ведущий55
Россиян лишат крупной сети магазинов49
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами120
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе993
Крым ждет новая важная стройка113
Видео
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
Россиян лишат крупной сети магазинов
Компании
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
00:24
«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого
В мире Статьи
00:45
Захарова опубликовала видео песни жителей Степной Шенталы
Политика
01:19
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым
Политика Армия
01:04
Чем поливают деревья в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение