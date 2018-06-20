Ураган превратил в качели строительную люльку с рабочими в Перми

Пермские строители чудом не пострадали во время обрушившегося на Пермь урагана — строительную люльку, в которой находились двое мужчин, порывами ветра раскачивало из стороны в сторону. Очевидец снял смертельно опасный аттракцион на видео.

Стихия разгулялась во второй половине дня 20 июня: под ударами ветра не устояли несколько десятков деревьев, рекламных щитов и крыш. Одной из стен лишилось кафе «Пиросмани», при этом пострадала посетительница — женщину госпитализировали с сотрясением мозга.

Несладко пришлось и строителям, которых ураган застиг во время высотных работ. Люлька, в которой находились мужчины, уподобилась качелям — ее носило из стороны в сторону, то и дело ударяя о фасад здания.