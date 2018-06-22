20 человек эвакуировали из пассажирского самолёта в аэропорту Тюмени

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Четыре вагона с медной рудой сошли с путей в башкирском Сибае

В результате сильного землетрясения в Японии погибли три человека

200 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Японии