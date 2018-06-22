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20 человек эвакуировали из пассажирского самолёта в аэропорту Тюмени
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20 человек эвакуировали из пассажирского самолёта в аэропорту Тюмени 

Авторадио 50 минут назад
Как сообщает «Интерфакс», лайнер авиакомпании «ЮТэйр» должен был вылететь по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск. При рулении произошло возгорание заднего колеса левого шасси. Никто из находившихся в самолёте не пострадал.
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